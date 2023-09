Defesa Civil distribui donativos para 330 famílias na Região das Ilhas

A Defesa Civil de Porto Alegre distribuiu donativos para 330 famílias residentes do bairro Arquipélago até a tarde desta sexta-feira (22). Os kits - organizados com apoio do Gabinete da Primeira-Dama, Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros parceiros - incluem cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.



O atendimento priorizou as áreas de maior risco. A expectativa é de que mais mil famílias sejam atendidas a partir deste sábado (23), na sequência da mobilização. O nível do Guaíba chegou a marcar 2,36 metros na Ilha da Pintada nesta sexta-feira, 16 centímetros a mais do que a cota de inundação no local.



No Cais Mauá, a última medição indica que o lago está na cota de alerta no Centro Histórico, com 2,63 metros. “Permanecemos empenhados no atendimento às pessoas que residem em áreas de risco. O objetivo é reforçar as entregas”, afirma o coordenador-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.



Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 26 pessoas - sendo 11 adultos e 15 crianças - estão acolhidas nos abrigos provisórios montados no Arquipélago. As estruturas funcionam na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, e na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada.