Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 16 a 22 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 16 e 22 de setembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Consultoria sugere dividir o território de Porto Alegre conforme ocupaçãoErnst & Young, que presta consultoria à prefeitura para a revisão do Plano Diretor, elaborou um novo conceito para a classificação do território. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Isabelle Rieger/JC.2. Novo vírus de celular desvia dinheiro de Pix e limpa contas pelo PaísTremedeira na tela e lentidão para carregar são alguns dos indícios. Matéria: Folhapress. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil/JC.3. Cheia da Lagoa dos Patos e retorno da chuva preocupam município de Rio GrandeAs áreas ribeirinhas e ilhas da Torotama e dos Marinheiros foram atingidas pelas águas. Matéria: Maria Welter. Foto: Defesa Civil de Rio Grande/Divulgação/JC.4. Empreendimento em homenagem à Varig deve impulsionar o desenvolvimento da região das HortênsiasO Flying Park Memorial Varig é projetado para ser implementado em Nova Petrópolis. Matéria: Redação. Foto: Divulgação/JC.5. Com foco nos lanches veganos, cafeteria é novidade no Bom FimOs doces têm feito sucesso entre a clientela, com destaque para os cookies e brownies. Matéria: Giovanna Sommariva. Foto: Tânia Meinerz/JC.