Pacto Alegre faz parceria com o Prêmio ARI de Jornalismo

Referência quando o assunto é inovação, o Pacto Alegre estará presente no Prêmio ARI de Jornalismo deste ano. A parceria inédita para a mais tradicional honraria da imprensa gaúcha ocorre por meio de um apoio institucional do movimento na categoria de reportagem nacional, cujo tema é Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação.

“O Pacto surgiu a partir da crença de que a inovação pode transformar a cidade. E acreditamos que os jornalistas têm um papel fundamental para mostrar ao público em geral a relevância do tema”, destaca o coordenador Luiz Carlos Pinto da Silva. A cooperação será celebrada com a participação de um representante do movimento no corpo de jurados da categoria.

Nesta quinta-feira (21), o Head de Comunicação do Pacto Alegre, Ricardo Gomes, se reuniu com a diretoria da Associação Riograndense de Imprensa para acertar os detalhes. Na ocasião, outros projetos estratégicos foram debatidos e devem ser divulgados nas próximas semanas. “É o início de uma parceria que tem como objetivo potencializar o protagonismo da inovação na pauta dos jornalistas do Rio Grande do Sul e do Brasil”, conclui Gomes.



Outra novidade é que, pela primeira vez, o Prêmio ARI vai receber inscrições de jornalistas de todo o país. “No ano passado ampliamos a participação na categoria nacional para os ‘gaúchos desgarrados’, ou seja, aqueles que moram em outro Estado. Mas em 2023 decidimos estender para todos os jornalistas brasileiros que tenham produzido algum conteúdo que envolva sustentabilidade, tecnologia e inovação. E ter a chancela do Pacto, que é um movimento reconhecido em todo país, dá ainda mais força e credibilidade a nossa iniciativa”, conta o Presidente da Associação Riograndense de Imprensa, José Maria Rodrigues Nunes.