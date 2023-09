Pacto Alegre promove congresso durante Primavera Educadora

Pacto Alegre uma série de eventos que ocorrem na capital até o próximo dia 28. Através do projeto Cidade Educadora, ofoi parte essencial da mobilização para incluir novamente Porto Alegre na Associação Internacional das Cidades Educadoras e segue participando de iniciativas relacionadas. É o caso da Primavera Educadora,

A segunda edição do Congresso Porto Alegre Cidade Educadora, promovido pelo Pacto, será realizada na quarta-feira, dia 27 de setembro, das 9h às 18h, no Centro Cultural da Ufrgs, com três eixos temáticos: “Oportunidade de aprender ao longo da vida”, “Muitas culturas, muitas aprendizagens” e “Promoção de qualidade de vida e sustentabilidade”.

O objetivo do evento, aberto ao público em geral, é debater como a diversidade, o cuidado com a natureza e o direito à educação em qualquer idade podem melhorar a qualidade de vida dos moradores da Capital e oferecer mais oportunidades para todos. “Será um momento para conhecer experiências bem sucedidas de instituições públicas e privadas, focadas nestes três pilares, e discutir como ampliá-las”, explica a representante do Pacto Alegre, Maria Eunice Jotz.

Os temas abordados também serão apresentados no Encontro Brasileiro, que acontece em São Paulo, no mês que vem, e segue princípios determinados na Carta das Cidades Educadoras. “Colocar a capital gaúcha nesta gigantesca comunidade global é também se comprometer em colocar a educação como prioridade e como ferramenta para o desenvolvimento da cidade”, explica o coordenador do movimento e secretário municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci.



Para inscrições, acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtOfgIw0h_CDIEoUay3uv6eez_0IH6T4Qvpx2nTzg3K_uO2w/viewform.