RS vai ter massa de ar quente com máxima de 35ºC

O Rio Grande do Sul terá predomínio de uma massa de ar quente na maior parte do Centro e Norte, com previsão de calor, sol e nuvens e chance de chuva isolada e passageira. Modelos projetam mínimas e máximas altas com muito abafamento.

As máximas deverão oscilar entre 33°C e 35°C. Em contrapartida, a instabilidade seguirá presente entre o Oeste, Campanha e Zona Sul, com muitas nuvens, menor oscilação térmica e pancadas de chuva. Há risco de temporais isolados com raios e granizo. Há potencial para chuva forte a volumosa com acumulados que poderão somar entre 50mm e 100mm em alguns pontos.

Em Porto Alegre, o ar seco e quente comanda o padrão de temperatura com perspectiva de predomínio de sol e calor intenso. A probabilidade de chuva é pequena para esta quinta-feira (21), porém, de forma isolada e passageira não está descartada. A sexta-feira (22) terá mais nuvens, com previsão de chuva da tarde para a noite.