Defesa Civil confirma mais uma morte em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul

Em boletim divulgado às 12h desta quarta-feira (20), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte em decorrência das fortes chuvas e enchentes que atingem o Estado nos últimos dias. A vítima encontrada na terça-feira (19), uma mulher localizada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar no município de São Valentim do Sul, constava na lista de desaparecidos.