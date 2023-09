Rio Grande do Sul pode ter temperaturas negativas no amanhecer

Um sistema de alta pressão ingressa hoje no Rio Grande do Sul trazendo ar seco e frio. A temperatura despenca e faz frio intenso nas primeiras horas da manhã. A mínima deverá ocorrer nos Campos de Cima da Serra com projeção de -1 a -3°C. A temperatura baixa de 5°C na maior parte das regiões. Não se afasta a ocorrência de geada. Com o retorno do vento Norte a temperatura fica amena e ao redor de 20ºC no período da tarde. No fim de semana o sol predomina e esquenta.



O ar seco garante a presença do sol com significativa oscilação térmica na Capital. No fim de semana o sol predomina e o calor retorna. Os dias poderão começar com cerração. O vento passa a ingressar de Norte.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 23°C

Mínima: -3°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 22ºC

Mínima: 6ºC