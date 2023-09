Ulbra recebe 2,5 mil estudantes de Medicina para os jogos estudantis

Mais de 2,5 mil estudantes de 20 universidades de todo o Estado são esperados na quarta edição dos Jogos Universitários de Medicina do Rio Grande do Sul (IV Jumed-RS). O evento ocorre nos dias 15, 16 e 17 de setembro e, pela primeira vez, a Ulbra Canoas será a sede das competições. As modalidades esportivas que farão parte do IV Jumed-RS são atletismo, basquete, futsal, handebol e vôlei (masculino e feminino).



A Ulbra participará com 431 estudantes em todas as modalidades. Conforme os organizadores, o encontro dos acadêmicos da Medicina começa na sexta-feira (15), com o lounge - festa de integração, às 18h, no campus Canoas. No sábado (16), os jogos seguem das 8h às 20h.

No domingo (17), ocorrem as semifinais e finais, com apresentação de bateria e de cheerleaders. Fazem parte do grupo de organizadores do IV Jumed-RS: Isadora Saurin Ritterbusch Pedro Gustavo Stevanato de Oliveira, Kethylyn dos Santos Nunes, Pedro Ferreira de Azevedo e João Alves.

“A importância de receber um evento dessa magnitude é mostrar que a Ulbra tem condições de promover várias outras competições”, afirma gestor da Ulbra Sport, Hans Kuchenbecker. “Estamos aptos não só a sediar, mas também a fazer gestão esportiva dos campeonatos, em todos os quesitos, como segurança, fornecimento de material, tecnologia das quadras, das tabelas, etc.”, constata o cogestor da Ulbra Sport, Gilson Soares, o Mão de Pilão.