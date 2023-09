Rio Grande e Pelotas são afetadas pelo alto volume das chuvas

As chuvas maciças que atingiram o Rio Grande do Sul nesta última semana causou enchentes e bloqueios totais e parciais de rodovias em municípios da Zona Sul do Estado. Nas últimas atualizações divulgadas pela prefeitura, o município de Rio Grande registra alagamentos, com previsão de continuidade de chuvas. As aulas das escolas municipais permanecem suspensas.