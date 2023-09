Viagens de ônibus intermunicipais para o Sul do RS estão sendo retomadas

Atualizada às 15h10 de quarta-feira (13)



O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informa que algumas viagens intermunicipais para o Sul do Rio Grande do Sul foram canceladas.



As alterações ocorrem em razão das interrupções no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas e buscam preservar a integridade dos passageiros.



Ao poucos, as viagens estão sendo retomadas. Com a liberação do tráfego na BRS-116, as empresas Expresso Embaixador, que faz a ligação entre Porto Alegre e Pelotas, e Planalto, que cobre o trecho de Porto Alegre a Rio Grande, voltaram a operar normalmente.



Podem ocorrer mudanças na lista de cancelamentos, conforme a situação das estradas. As linhas devem voltar a funcionar assim que forem retomadas as condições seguras de trânsito.



Trajetos com viagens canceladas



• Encruzilhada do Sul – Porto Alegre (Expresso SB)

Todos os horários desta quarta-feira (13) estão suspensos.



• Mariana Pimentel – Porto Alegre (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 17h.



• Porto Alegre – Santana do Livramento (Ouro e Prata)

Viagem mantida, porém o itinerário foi alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.