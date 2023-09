Agências dos Correios no RS recebem doações para vítimas de ciclone

Os Correios do Rio Grande do Sul estão recebendo doações para as vítimas das chuvas que atingiram o Estado. A empresa também irá transportar gratuitamente as doações para todos municípios afetados pelos temporais.Fraldas, roupas íntimas, lençóis e cobertores estão entre os itens mais pedidos no momento, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil. Os Correios irão doar, ainda, itens de vestuário, brinquedos, utensílios domésticos e material escolar e de escritório aos atingidos pelas chuvas. As doações são objetos de refugo, isto é, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram retiradas pelos consumidores nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Atendimento e entregas — Os Correios também estão trabalhando diante dos transtornos causados pelas inundações, para diminuir os problemas para empregados e clientes. Uma equipe multidisciplinar está designada para auxiliar nas medidas de normalização dos serviços nas agências que foram alagadas. Outras iniciativas incluem adaptações em itinerários do transporte de cargas e ajustes nos prazos de entrega. Solidariedade Expressa — Historicamente, os Correios realizam, em âmbito nacional, a ação “Correios Solidariedade Expressa”, que consiste no transporte de doações às vítimas de regiões em situação de emergência ou calamidade pública, conforme decreto oficial. Em fevereiro, a estatal destinou 20 toneladas de objetos de refugo para as vítimas das enchentes no litoral paulista. Em abril, os Correios entregaram mais de 10 mil itens às vítimas atingidas por chuvas e enchentes em 24 municípios maranhenses. E em julho, a empresa entregou à Defesa Civil do Rio Grande do Sul aproximadamente 10 toneladas de doações para as cidades gaúchas atingidas por uma série de ciclones.