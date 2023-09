Sindilojas Porto Alegre ajuda os afetados pelas enchentes no Estado

O Sindilojas Porto Alegre, representante legal dos comerciantes da Capital e de Alvorada e que reúne aproximadamente 24 mil estabelecimentos nas duas cidades, vai ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As ações em prol dos atingidos estão sendo colocadas em prática, com a doação de diversos materiais de limpeza às regiões necessitadas a fim de amenizar os impactos desta tragédia. O objetivo é ajudar a garantir condições básicas de saúde e bem-estar aos desalojados.

Rua dos Andradas, 1.234, no 22º andar. Para a sua doação, o Sindilojas Porto Alegre também disponibiliza uma chave pix, para agilizar a ajuda. Chave Pix: Uma outra forma de ajuda disponibilizada pelo Sindilojas Porto Alegre é a colocação de pontos de coleta para materiais de limpeza na sede, localizada na, no 22º andar. Para a sua doação, o Sindilojas Porto Alegre também disponibiliza uma chave, para agilizar a ajuda. Chave Pix: [email protected] Banco do Brasil AG: 3418-5 C/c: 6461-0 Sesc – Mesa Brasil: CNPJ 03.575.238/0001-33. Ainda de acordo com a nota textual encaminhada pela entidade todos os valores doados até o dia 30/11 para o Mesa Brasil, do Sesc, serão revertidos em compras de material de construção.

Agências dos Correios no RS também recebem doações



A rede de agências dos Correios no Rio Grande do Sul está recebendo doações para as vítimas das chuvas que atingiram o Estado. Além de coletar os donativos, a estatal também irá transportar gratuitamente as doações aos municípios afetados pelos temporais. Fraldas, roupas íntimas, lençóis e cobertores estão entre os itens de maior necessidade no momento, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil.



Os Correios irão doar, ainda, itens de vestuário, brinquedos, utensílios domésticos e material escolar e de escritório aos atingidos pelas chuvas. As doações são objetos de refugo, ou seja, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor.



Atendimento e entregas

equipe multidisciplinar está viabilizando medidas para a normalização dos serviços nas agências que foram alagadas. Outras iniciativas incluem adaptações em itinerários do transporte de cargas e ajustes nos prazos de entrega. Mais informações sobre a situação dos serviços nas regiões atingidas pela calamidade estão disponíveis no site dos Correios ( https://www.correios.com.br/central-de-informacoes/boletim-aos-clientes/atuacaodoscorreios Os Correios também trabalham de forma contingencial no Estado diante dos transtornos causados pelas inundações, na tentativa de minimizar os impactos para empregados e clientes. Umamultidisciplinar está viabilizando medidas para a normalização dosque foram alagadas. Outras iniciativas incluem adaptações em itinerários do transporte de cargas e ajustes nos prazos de entrega. Mais informações sobre a situação dos serviços nas regiões atingidas pela calamidade estão disponíveis no site dos Correios ().

OAB-RS promove campanha emergencial

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA-RS) estão com uma campanha emergencial para arrecadar doações de roupas, alimentos, itens de higiene e materiais de construção a fim de ajudar as vítimas das fortes chuvas e enchentes registradas nos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul.

As doações devem ser entregues na sede da Ordem gaúcha, em Porto Alegre (rua Washington Luiz, nº 1.110 - Centro Histórico). Além disso, uma conta para doação de qualquer valor em dinheiro está disponível e será utilizado para a compra de mais donativos. Conta para as doações: Banco: Banrisul Agência: 0100 – Central Conta: 06.301572.0-6 Nome: OAB RS CNPJ: 87.019.584/0001-25

Univates em prol do Vale do Taquari



A Universidade do Vale do Taquari (Univates) informa pelo Facebook as ações de solidariedade e apoio aos atingidos pela tragédia natural. Os estudantes, professores e colaboradores estão empenhados em oferecer o suporte à comunidade.