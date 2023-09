Prefeituras divulgam formas para auxiliar os desabrigados

Estrela divulgou em sua página oficial na Internet ( https://estrela.atende.net/cidadao A prefeitura dedivulgou em sua página oficial na Internet () o texto “É hora de ajudar”, como forma que apoiar as pessoas no município que foram atingidas pelas condições climáticas adversas dos últimos dias no Rio Grande do Sul.

De acordo com a nota: os desabrigados do município necessitam de água, cobertores, travesseiros, colchões, produtos de higiene pessoal e de limpeza, bem como alimentos não-perecíveis. No site da prefeitura também foi colocada a chave Pix 16.790-700/0001-67 CNPJ da Defesa Civil – WhatsApp (51) 98997.2248. Já as doações deverão ser levadas para o Centro Comunitário do Cristo Rei, no município.

Imigrante está com a "Campanha aos atingidos pelas chuvas" no seu site oficial (https://www.imigrante-rs.com.br/). Conforme o texto contido no site, os itens necessários são: água potável, higiene pessoal, produtos de limpeza.