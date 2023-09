Ponte sobre o rio das Antas permanecerá interditada até que seja recuperada

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou no início da tarde desta terça-feira (12) que a ponte sobre o rio das Antas, no km 95,7 da BR-116, no município de São Marcos, permanecerá totalmente interditada, visando à segurança dos usuários da rodovia, até que os serviços de recuperação sejam realizados.A ponte sofreu danos após enchentes causadas pela a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul no domingo (3). Técnicos do DNIT realizaram uma vistoria na estrutura da ponte e constataram risco aos usuários. Conforme o órgão federal, uma equipe trabalha no relatório e nos estudos que vão definir a melhor solução de engenharia para restabelecer o quanto antes o tráfego sobre a ponte.