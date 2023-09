MetSul rebate informação sobre ocorrência de dois ciclones nesta semana no RS

A MetSul Meteorologia refuta categoricamente a afirmação de que dois ciclones atingirão o Rio Grande do Sul nesta semana. A informação de dois ciclones foi dada nesta segunda-feira (11) pelo Coordenador do Curso de Geografia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Luciano Zasso.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, a frente fria que chegou ao Estado nas últimas horas está associada a um ciclone posicionado na região das Ilhas Malvinas, no extremo Sul do Atlântico, a milhares de quilômetros do território gaúcho. O ciclone vai se formar junto à costa do Sul do Brasil na quinta-feira (14) e trará chuva com vento no Rio Grande do Sul, mas deve rapidamente se afastar e o tempo firme com sol predominará na sexta (15).