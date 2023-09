Em celebração aos 80 anos do sindicato, oito jornalistas recebem homenagem do SindJoRS

O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SindJoRS) encerra as festividades em comemoração aos 80 anos de existência com um evento cultural nesta terça-feira (12), 19h, no Multipalco do Theatro São Pedro.

Entre apresentações musicais, exposição de fotografias e livros, um grupo de oito jornalistas serão homenageados na programação aberta ao público. Entre os profissionais laureados, correspondendo um a cada década do SindJoRS, estão Antônio Oliveira, Carlos Bastos, João Carlos Belmonte, Lauro Quadros, Paulo Gasparotto, Tânia Carvalho, Vera Daisy e Vera Spolidoro. Eles receberão a medalha dos 80 anos da entidade.

Também serão homenageados In memoriam os jornalistas Flávio Porcello e João Borges de Souza. A menção póstuma a Porcello, que morreu de Covid-19 em 2021, relembra os mais de 700 mil mortos na pandemia. Falecido em 2022, a entidade destaca ainda Souza por atuar em diferentes cargos no SindJoRS no período da ditadura militar e ter sido o primeiro presidente negro do sindicato.

No palco, se apresentam o Quarteto de Cordas do Theatro São Pedro, o Grupo Unamérica, os músicos jornalistas Arthur de Faria, Balala Campos, Cesar Fraga (Big Zen Vodoo) e Pâmela Amaro, além dos poetas José Antônio Silva e Márcia Martins recitando textos próprios e de outros jornalistas escritores. Também terá lugar a exposição fotográfica “Fotojornalismo como protagonista da notícia”, com trabalhos de 14 profissionais. A programação cultural foi construída por um grupo de jornalistas, entre eles o crítico de música Juarez Fonseca.

O evento também recolherá doações aos atingidos pelas enchentes que serão encaminhadas para a Central Única dos Trabalhadores (CUT/RS) fazer a distribuição.