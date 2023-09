IFRS vai ofertar mais de 5 mil vagas em cursos gratuitos para 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) vai ofertar mais de 5.300 vagas em 164 cursos gratuitos para começar a estudar no primeiro semestre de 2024: é o Processo Seletivo de estudantes 2024/01.



As possibilidades são para os 17 campi (Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga – Porto Alegre, Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão).



Há opções de cursos de ensino médio junto com o técnico (são os cursos técnicos integrados, que dão a formação de nível médio e técnica profissionalizante ao mesmo tempo); de ensino médio junto com o técnico na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA); de técnicos para quem está cursando o ensino médio em outra escola (concomitantes); de técnicos para quem já tem o ensino médio completo (subsequentes); e de superiores de graduação (licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia).

A lista de cursos com vagas neste Processo Seletivo já pode ser consultada no site ingresso.ifrs.edu.br. Todos os cursos são presenciais.

Para estudar no IFRS

Como participar do Processo Seletivo de estudantes 2024/01 Para começar um curso no IFRS é preciso se inscrever e passar por uma seleção, que pode ser realizando uma prova, participando de um sorteio entre os candidatos ou usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, de 2018 até a atual. A forma de seleção varia conforme o curso e o campus de interesse (confira a forma de ingresso do curso de seu interesse na).





Os cursos do Instituto são gratuitos, mas o Processo Seletivo tem uma taxa de inscrição, que vai de R$ 20,00 a R$ 70,00. Os candidatos que necessitarem poderão pedir a inscrição gratuita (isenção da taxa) no período de 15 a 25 de setembro de 2023. Os detalhes sobre como encaminhar o pedido serão informados em um documento (edital) a ser publicado no dia 15 de setembro no site ingresso.ifrs.edu.br.



Os cursos EJA são uma exceção, pois não têm taxa de inscrição no Processo Seletivo. Acompanhe o site de ingresso para estar por dentro das novas publicações.



Publicação do edital com os detalhes sobre os pedidos de inscrição gratuita (isenção da taxa) – 15/09/2023

Solicitação de inscrição gratuita (isenção da taxa) – de 15 a 25/09/2023

Resultado da solicitação de inscrição gratuita – 27/09/2023

Publicação dos editais com os detalhes da seleção de estudante – 28/09/2023

Inscrições no Processo Seletivo de estudantes – de 28/09 a 23/10/2023

Pagamento da taxa de inscrição – até 24/10/2023

Prova (para os cursos com esse tipo de seleção) – 03/12/2023

Sorteio (para os cursos com esse tipo de seleção) – 12/12/2023