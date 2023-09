Tempestades podem retornar ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Nesta terça-feira (12), o dia deve apresentar um grande contraste térmico sobre o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Norte e no Sul com chuva. No Norte e Noroeste o ar quente predomina com temperatura alta, que associado ao vento Norte impede que a chuva avance. As informações são da Metsul Meteorologia.



Existe risco de chuva forte e possibilidade de tempestades em cidades do Centro e Sul do Rio Grande do Sul. O volume de precipitação de chuva pode ser alto. A temperatura fica baixa nessas áreas com sensação de frio, cujas mínimas devem ocorrer no turno da noite.

Porto Alegre deve ter céu nublado e tempo abafado desde cedo nesta terça-feira, dia 12. A instabilidade deve avançar ao longo do dia com pancadas de chuva. O maior potencial de chuva é para quarta e quinta-feira. A chuva pode ser forte com a possibilidade de temporais e de queda isolada de granizo.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 30°C

Mínima: 8°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 15ºC