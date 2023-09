Eventos são transferidos em razão do cliclone que atingiu o Estado

Após alguns municípios gaúchos terem cancelado os desfiles de 7 de Setembro em razão do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada, outros eventos que ocorreriam no Estado estão sendo transferidos por medida de segurança.



LEIA MAIS: Fiergs propõe a criação de Programa Emergencial de Recuperação Econômica no RS





A Fecomércio-RS adiou a cerimônia de plantio da árvore lunar cedida pela Nasa, que ocorreria na quarta-feira (13), data do aniversário de 77 anos de atuação do Sesc e Senac no Estado. A semente vinda do voo espacial Apollo 14 e doada ao presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, será plantada em Porto Alegre no dia 26 de setembro, às 11h30min.

Outro exemplo é a Mostra de Cursos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que ocorreria na próxima quarta-feira (13). A agenda foi transferida para o dia 8 de novembro, na Escola Superior de Educação Física (Esef). A universidade realiza anualmente esse evento para que os estudantes conheçam mais sobre os cursos gratuitos e inclui apresentações sobre ensino, pesquisa e inovação e cada curso tem a oportunidade de mostrar suas propostas e atividades.