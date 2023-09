Rio Grande do Sul tem novos alertas de temporal nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o perigo potencial de temporais no Rio Grande do Sul nas próximas horas. Neste domingo (10), as condições meteorológicas estarão favoráveis para a ocorrência de chuvas de moderadas a forte até 20h.

A chuva vem acompanhada de trovoadas, possibilidade de queda de granizo, e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h em áreas isoladas da metade Norte do Estado, exceto o extremo Noroeste. Também deve chover forte em regiões de Santa Catarina.



Entre a segunda-feira (11) e a manhã de terça (12), há chance de mais chuva forte no Rio Grande do Sul, desta vez em um número maior de regiões. Campanha, Encosta do Sudeste, Serra do Sudeste, parte das Missões e da Depressão Central, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre podem ter chuva forte, ventos de 50 km/h a 90 km/h e queda de granizo.