Confira os pontos com bloqueios nas estradas no Rio Grande do Sul neste domingo

Atualizada às 9h48min

Sete rodovias, entre estradas estaduais e federais, seguem com pontos de bloqueio neste domingo (10) em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas e enxurradas da semana passada. Duas pontes foram destruídas pelas chuvas , na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.



No Estado, pistas ficaram alagadas em função do transbordamento dos rios. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nas rodovias estaduais, sete trechos de seis estradas estão com bloqueios totais e parciais, conforme atualização das 8h. Segundo a PRF, há apenas um trechos de estrada federal com bloqueio ainda na manhã deste domingo.



A Secretaria de Logística e Transportes, por meio das equipes do Daer e da EGR, trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e que os que os artigos de primeira necessidade possam chegar às populações das cidades atingidas pelas chuvas.



Confira a situação nas rodovias estaduais neste domingo:



Bloqueios totais



- ERS-550

Em Pirapó (km 23), há bloqueio total, pois a pista está submersa.



- ERS-431



A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.



No km 26, em São Valentim do Sul, houve queda de barreira e há alagamento na pista.



- ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 31,5 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



- ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



- VRS-851

Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carneiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



Bloqueios parciais



- ERS-110

Bloqueio parcial entre Jaquirana e Bom Jesus (entre o km 78 e o km 79). No local, onde houve queda de barreira, foi realizada uma limpeza de parte dos materiais provenientes da encosta que estavam na pista, liberando a passagem pelo lado direito, no sentido Jaquirana para Bom Jesus. O trabalho na rodovia continua até que seja reestabelecido o tráfego nos dois lados da via.





Rodovias sob responsabilidade da EGR



- ERS-129

O tráfego de veículos está liberado nos quilômetros 67, 73 e 74, em Encantado, e no km 83, em Muçum.



- ERS-130

O tráfego de veículos está liberado no km 85, em Arroio do Meio, e no km 93, em Encantado.

Em função dos estragos, a praça de pedágio de Encantado, situada no km 93 da ERS-130, não está funcionando. Equipes da EGR estão trabalhando para recompor a estrutura danificada.



Rodovias federais

- BR 116, Km 96, em São Marcos, ponte do Rio das Antas, interditada totalmente, em razão da segurança; Ponte avariada;