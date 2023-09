Número de mortos após enchentes sobe para 42 no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil confirmou no início da noite deste sábado (9) a 42ª morte em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nesta semana. A vítima era morador de Muçum, que tem 16 óbitos até o momento devido às fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil, não há ainda identificação do corpo encontrado, e o número de desaparecidos segue em 46.

As chuvas afetaram 150.341 pessoas no Estado, sobretudo na região do Vale do Taquari. Cidades como Muçum e Roca Sales foram praticamente destruídas. Neste sábado, um



As enchentes e chuvas causaram estragos em 88 municípios. O Estado tem 8.282 desalojados e 3.193 desabrigados.







Óbitos: 42



Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1



Desaparecidos: 46



Lajeado: 8

Arroio do Meio: 8

Muçum: 30

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 88



Desabrigados: 3.193



Desalojados: 8.282



Afetados: 150.341



