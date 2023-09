Rio Grande do Sul ainda tem sete estradas com bloqueios totais ou parciais

enchentes que causaram até o momento 41 mortes há sete trechos com bloqueios totais ou parciais em seis rodovias.



O governo do RS atualizou no início da tarde deste sábado (9) o cenário das rodovias gaúchas após as enchentes que causaram até o momento 41 mortes no Estado. Até às 12h, de acordo com informações já consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há sete trechos com bloqueios totais ou parciais em seis rodovias.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448 – entre Farroupilha e Nova Roma do Sul – e na ERS-431 – em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Algumas pistas ainda estão alagadas em função do transbordamento dos rios, conforme informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Confira abaixo quais trechos de rodovias ainda continuam com bloqueios:

BLOQUEIOS TOTAIS

ERS-550

Em Pirapó (km 23), há bloqueio total, pois a pista está submersa.



ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.



No km 26, em São Valentim do Sul (km 26), houve queda de barreira e há alagamento na pista.



ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



VRS-851

Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carneiro. A ponte, que se encontrava submersa, está danificada.



BLOQUEIOS PARCIAIS



ERS-110

Bloqueio parcial entre Jaquirana e Bom Jesus (entre os km 78 e 79). No local, onde houve queda de barreira, foi realizada uma limpeza de parte dos materiais provenientes da encosta que estavam na pista, liberando a passagem pelo lado direito, no sentido Jaquirana para Bom Jesus. O trabalho na rodovia continua até que seja restabelecido o tráfego nos dois lados da via.