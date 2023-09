Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 2 a 8 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 2 e 8 de setembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Enxurrada derruba Ponte de Ferro sobre o Rio das AntasA estrutura, que tinha 120 metros de comprimento, não resistiu a força do Rio das Antas. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: João Pedro Bastiani/Arquivo Pessoal/JC.2. Tradicional esquina gastronômica do Centro Histórico recebe novo bar com foco em drinks autoraisO Genú oferece comidas clássicas de boteco e drinks salgados para conquistar a clientela. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.3. Irmãos comanda delivery de pães recheados em Porto Alegre e projetam crescimento de 400% no faturamentoOs irmãos Fábio e Lisie Mallmann são os nomes à frente da Baguette da Castro. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Ana Terra Firmino/JC.4. Confeitaria assume bar e cozinha do Clube de Cultura em Porto AlegreLiane Moro é proprietária da Filippa, que assume o comando do bar na Casa de Cultura. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do SulA região do Vale do Taquari foi a mais atingida pelas enchentes nos últimos dias. Matéria: Maria Welter. Foto: Maurício Tonetto/Secom/JC.