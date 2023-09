Voluntários do Hospital Moinhos de Vento atendem vítimas das enchentes em Muçum

Profissionais da saúde voluntários do Instituto Moinhos Social (IMS), braço social do Hospital Moinhos de Vento, estão em Muçum para atender vítimas das enchentes no Vale do Taquari. O instituto mobilizou técnicos de enfermagem e enfermeiros para atuar na linha de frente no município, além de realizar uma campanha de doação em dinheiro.

mais atingida pelas enchentes A cidade foi aapós as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no início da semana. Muçum registra 15 das 41 mortes no Estado; nove pessoas ainda estão desaparecidas no município.

"Muitos profissionais de saúde do município perderam familiares, tiveram suas casas destruídas – e estavam tendo de trabalhar da mesma forma, mesmo exaustos e com todas as questões pessoais. Então, nossos enfermeiros estão substituindo o plantão desses profissionais”, relata Monique Pimentel, supervisora do Instituto Moinhos Social, em nota enviada ao Jornal do Comércio.

Fora as vítimas das enchentes que chegam ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, os profissionais voluntários do IMS ajudam no atendimento aos pacientes que já estavam internados no local, como os mais de 60 idosos da unidade geriátrica, grávidas e hipertensos. As equipes permanecem na cidade até sábado (9) pelo menos, podendo estender a estadia caso a Secretaria Estadual da Saúde aponte necessidade.

Saiba como ajudar

canal de doação para quem quiser ajudar as vítimas das enchentes. A doação em dinheiro pode ser feita através da chave PIX O IMS ainda é umpara quem quiser ajudar as vítimas das enchentes. A doação em dinheiro pode ser feita através da chave PIX [email protected] . Para cada real doado, o instituto doará outro.

adquirir itens, de acordo com as principais necessidades dos municípios, e destinar à Divisão de Assistência às Comunidades Atingidas (DACA). A prestação de contas será feita no site do Hospital Moinhos de Vento Com o valor arrecadado, a instituição irá, de acordo com as principais necessidades dos municípios, e destinar à Divisão de Assistência às Comunidades Atingidas (DACA). A prestação de contas será feita no, ao fim da campanha.