Mais de 50 mil pontos seguem sem luz no RS na manhã desta sexta-feira

As equipes da CEEE Grupo Equatorial e da RGE seguem trabalhando para restabelecer a energia nas cidades afetadas pelas fortes chuvas e temporais desta semana. Na manhã desta sexta-feira (8), 54 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. As duas empresas reforçam as dificuldades de restabelecer o fornecimento de energia em algumas localidades onde o acesso é difícil em decorrência dos estragos causados pelas chuvas e enchentes.



Segundo a CEEE, dos 90 mil clientes sem luz na noite de quinta-feira (7), 47 mil pontos permanecem sem luz nesta manhã. As regiões mais afetadas na área de concessão da companhia são o Litoral Norte, com 18 mil clientes sem energia; Sul (17 mil); Litoral Sul (7 mil); Campanha (3 mil); Metropolitana (2 mil clientes); e Centro Sul, com 1,5 mil clientes sem energia.



Os municípios mais atingidos neste momento são Pelotas, Canguçu, Rio Grande, Palmares do Sul, Piratini, Santa Vitória do Palmar, Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha, Mostardas, Balneário Pinhal e Arroio Grande.



A RGE informa que a redução do nível da água já permitiu religar a energia para mais de 36 mil clientes, restando 7 mil sem luz. O fornecimento já está normalizado nos municípios de Relvado, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Nova Brescia, Santa Tereza, Cruzeiro do Sul, São Valentim do Sul e Imigrante.

Entre os 7 mil clientes sem energia na área da RGE, 650 estão em áreas com impedimento de acesso e/ou alagamentos e outros 6.350 em locais onde as redes estão sendo reconstruídas parcial ou totalmente, com retirada dos mais diversos objetos que estão sobre as mesmas, principalmente nos municípios de Vespasiano Corrêa, Roca Sales, Encantado e Muçum. A empresa ressalta que segue monitorando a situação nas regiões para restabelecer a energia na medida em que a água baixe a níveis seguros.

Canais de atendimento da CEEE Grupo Equatorial Energia:

- Tel.: 0800 721 2333;

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).



Canais de atendimento da RGE:



- SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

- WhatsApp: (51) 9 9955.0002

- Site: www.rge-rs.com.br

- App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

- Call Center: 0800 970 0900.