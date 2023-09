TRE-RS tem pontos de arrecadação de doação para as vítimas das enchentes

O desembargador Voltaire de Lima Moraes, vice-presidente, no exercício da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) assinou uma portaria com o objetivo de auxiliar as vítimas das enchentes no Estado. De acordo com o documento, no intuito de arrecadar agasalhos, cobertores, produtos de higiene e limpeza, haverá locais de coleta, um deles na sede do TRE-RS, na rua Sete de Setembro, 730 e no prédio da Justiça Eleitoral, na rua Duque de Caxias, 350, em Porto Alegre.

Os itens arrecadados serão repassados para Defesa Civil Estadual, que coordena a distribuição nas comunidades atingidas. As doações poderão ser entregues até o dia 29 de setembro, das 8h às 18h. Os cartórios eleitorais também poderão receber as doações, que serão entregues à Defesa Civil local, devendo ser encaminhadas às regiões atingidas pelas enchentes decorrentes do ciclone extratropical.