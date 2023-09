Quase 20 mil pessoas estão sem luz na área atendida pela RGE no Rio Grande do Sul

A RGE divulgou na manhã desta quinta-feira (7) que 19 mil clientes seguem sem luz na área atendida pela empresa após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Destes, 12 mil estão em áreas com impedimento de acesso e/ou alagamentos e outros 7 mil em locais onde será necessária a reconstrução parcial ou total das redes, com retirada dos mais diversos objetos que estão sobre as mesmas.

Segundo a RGE, a falta de luz ocorre principalmente nos municípios de Vespasiano Corrêa, Roca Sales, Encantado, Muçum, São Valentim do Sul, Arroio do Meio, Santa Tereza, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Estrela. A empresa ressalta que segue monitorando a situação nas regiões para restabelecer a energia na medida em que a água baixe a níveis seguros.



A empresa alerta que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.



Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:



SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.



WhatsApp: (51) 9 9955.0002



Site: www.rge-rs.com.br



App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)



Call Center: 0800 970 0900.