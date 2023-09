Elevação do Rio dos Sinos deixa São Leopoldo em alerta para risco de cheias

O nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo segue subindo e atingiu a marca de 4,54m na manhã desta quinta-feira (7). A Defesa Civil da cidade já havia emitido status de alerta para risco de cheia após o rio chegar a 4,32m na noite de quarta-feira (6). Segundo a prefeitura de São Leopoldo, o rio segue em elevação de aproximadamente 1cm/h e a montante em Campo Bom permanece subindo.

Foi emitido alerta preventivo para a rua da Praia e fundo da rua das Camélias. Equipes da Defesa Civil de São Leopoldo percorrem esses locais informando sobre a possibilidade de cheia do rio.

Conforme o coordenador técnico da Defesa Civil, Fabiano Camargo, o Plano de Contingência para Inundações (Placon) contém os protocolos com as medidas a serem adotadas e os órgãos envolvidos em casos de desastres naturais. “É necessário explicar que quando o rio está acima de 4,30m e há indícios de elevação, se entra nesse status de alerta. É um protocolo dentro do nosso plano de contingência que visa prevenção”, explica.



Emergência

A Defesa Civil de São Leopoldo trabalha em regime de plantão e atende pelos telefones (51) 99117-8291 e (51) 98924-7852. Qualquer situação de danos causados pela instabilidade do tempo a população pode buscar auxílio por estes canais de comunicação.