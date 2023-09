Sala de vendas do Hard Rock Hotel Gramado tem abertura oficial

O Hard Rock Hotel Gramado inaugurou nesta semana sua sala específica de vendas, mais um empreendimento do Mundo Planalto (MP) no segmento de multipropriedade. A inauguração da sala vem na esteira do sucesso do Castelo do Vale Resorts, na Vinícola Dom Cândido, em Bento Gonçalves.

A sala de vendas funcionará todos os dias, de domingo a domingo, das 9h até meia-noite, com dois turnos de atuação dos profissionais. "Possuímos uma sala tecnológica, onde nosso Hard Rock Experience coloca o visitante totalmente imerso no ambiente da marca. Também oferece uma adega e o Residence Club Rock Shop, que conta com os itens da marca Residence Club Hard Rock Hotel Gramado", comenta Raphael Almeida, diretor comercial do MP. Outro destaque importante apontado é sobre a maquete, que é a maior da América do Sul: interativa, possibilitando simular neblina, iluminação, música e demais elementos no ambiente. A sala de vendas de quatro andares também está equipada com o apartamento modelo do empreendimento.



Treinamento da equipe envolveu quase 500 pessoas



O processo iniciou com a seleção dos 1300 concorrentes, que ocorreu dia 14 de agosto, em Gramado. A partir disso, foram qualificadas cerca de 500 pessoas para a fase de treinamento, que teve a duração de 11 dia e era composta por treinamento com as técnicas de alta performance em 15 módulos desenvolvidos pela empresa e certificado para atuação na área de vendas de multipropriedades. "Oferecer essa oportunidade para mais do que apenas aqueles que foram efetivados é uma forma de devolver para a comunidade de Gramado a confiança colocada em nós", acrescenta Almeida. Ao todo, foram feitas 200 contratações.



A avaliação primordial ocorreu neste período, com o ensino das técnicas. Contudo, o principal foco é em relação à postura e cultura do MP. Almeida aponta que "um dos fortes são os valores da empresa. Buscamos ter diferenciais a partir disso para nos destacarmos frente aos concorrentes: uma abordagem especializada e diferenciada, que insere o cliente na experiência e o torna confortável. Os contratados recebem curso de inglês, como parte da estratégia de internacionalização da marca e do empreendimento. A abertura oficial da sala de vendas acontece no próximo mês, no dia 5 de outubro, com um coquetel de celebração para autoridades.

Com dez anos de atuação celebrados em 2023, a Mundo Planalto é uma empresa dedicada à multipropriedade de nicho. Seu portfólio inclui resorts, hotéis, condomínios e outros empreendimentos.