Grêmio abre pontos de coleta para auxiliar pessoas afetadas pelas chuvas

Com as fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do sul na última semana, o Departamento Consular na Arena e a GrêmioMania Megastore foram abertas pelo Grêmio para serem pontos de arrecadação para pessoas afetadas pelos estragos. Estão sendo recebidas doações de alimentos, água, agasalhos, itens de limpeza e higiene pessoal, arrecadados através da ação organizada pelo Departamento de Responsabilidade Social do clube.

O Departamento consular, está com portas abertas para recepção das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta, acessado pela rampa leste. Enquanto a GrêmioMania Megastore, acessada pela rampa Oeste, permanece aberta no sábado, das 10h às 18h, no domingo, das 9h às 16h30 e no feriado das 11h às 16h30.

Os Consulados Femininos de outras cidades também estão aptos para receber as doações.