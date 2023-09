Oscar 2024: veja quais são os 6 filmes brasileiros pré-selecionados para concorrer à premiação

Nesta terça-feira (5), a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais revelou quais são os seis filmes nacionais pré-selecionados para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional na premiação do Oscar em 2024.

Entre os destaques, estão os longas Nosso Sonho - A história de Claudinho e Buchecha, cinebiografia da famosa dupla de funk brasileira, e Retratos Fantasmas, documentário de Kleber Mendonça Filho que chegou aos cinemas nacionais no fim de agosto.



Confira todos os pré-selecionados:



- Estranho Caminho. Direção: Guto Parente. Produção: Tardo Filmes



- Noites Alienígenas. Direção: Sergio Carvalho. Produção: Saci Filmes



- Nosso Sonho - A Historia De Claudinho E Buchecha. Direção: Eduardo Albergaria. Produção: Urca Filmes



- Pedágio. Direção: Carolina Markowicz. Produção: Biônica Filmes



- Retratos Fantasmas. Direção: Kleber Mendonça Filho. Produção: Cinemascópio

Produções



- Urubus. Direção: Claudio Borrelli. Produção: Killers Filmes



Foram 28 longas-metragens inscritos e considerados aptos a concorrer à vaga. De acordo com a organização, a eleição é realizada em dois turnos por uma comissão de seleção e o escolhido entre os pré-selecionados será revelado no dia 12 de setembro.



A comissão de seleção é composta por 25 membros titulares, eleitos em votação entre os sócios (as). Neste ano, os nomes são Affonso Beato, Alessandra Krueger, Andre Carreira, Ane Siderman, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cristiana Rodrigues Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago (presidente), João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virginia Cavendish e Walter Lima Junior.



Em abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que a data da 96ª edição do Oscar será 10 de março de 2024, novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



O Brasil no Oscar



O cinema brasileiro já foi indicado em oito edições do Oscar. A primeira vez aconteceu em 1963, com O Pagador de Promessas. Na categoria de Melhor Filme Internacional ou Estrangeiro, foram outras três: O Quatrilho, em 1996, O Que É Isso, Companheiro?, em 1998, e Central do Brasil, em 1999.



Naquele ano, Fernanda Montenegro recebeu uma indicação à categoria de Melhor Atriz pelo filme de Walter Salles, mas perdeu para Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado).



Em 2001, Uma História de Futebol recebeu indicação na categoria Melhor Curta-metragem em Live-action e, em 2004, Cidade de Deus foi indicado a quatro categorias: Melhor Diretor com Fernando Meirelles, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia.



Já em 2016, O Menino e o Mundo recebeu indicação de Melhor Filme de Animação e em 2020, Democracia em Vertigem concorreu a Melhor Documentário.