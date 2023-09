Desfile de 7 de setembro deve reunir órgãos e autoridades

Em celebração à Independência do Brasil, na quinta-feira, 7 de setembro, o Exército Brasileiro monta um desfile, em união com a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços Penitenciários, Empresa Pública de Transporte e Circulação e Guarda Municipal.

Aproximadamente 4.500 pessoas, entre militares e civis, desfilarão pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva, às 10h. Paraquedistas do Exército, a bordo de aeronave da FAB saltarão sobre as águas do Guaíba. Também participam dos desfiles ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, veteranos das Forças Armadas e representantes de entidades civis, coordenados pela Liga de Defesa Nacional.

Embarcações da Marinha do Brasil e de entidades civis realizarão um desfile naval. Caças F-5M da FAB cruzarão o céu da capital gaúcha junto com outras aeronaves de transporte e patrulha. Também estão previstos helicópteros da Força Aérea Brasileira, da Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil.

O desfile motorizado contará com 220 viaturas no total, entre blindados do Exército, viaturas e motocicletas leves da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal. A tropa hipomóvel, com 100 cavalos, encerrará o desfile.

Na sequência, o Fogo Simbólico da Pátria será transformado em Chama Farroupilha e conduzido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho ao Acampamento Farroupilha, montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, também conhecido como Parque Harmonia.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (Eptc) informa as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte da Capital em razão do desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência. As mudanças ocorrem a partir da noite desta quarta-feira, 6. O desfile terá início às 10h de quinta-feira, 7, na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Bloqueios

Quarta-feira, 6, às 23h

- Avenida Edvaldo Pereira Paiva será bloqueada em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Ipiranga, em razão da montagem das estruturas do desfile.

Quinta-feira, 7, às 5h

- Avenida Ipiranga será bloqueada em ambos os sentidos, desde a Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva;

- Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto será bloqueada entre a Augusto de Carvalho e a Borges de Medeiros - o cruzamento da Borges estará liberado.

Acampamento Farroupilha

- Acesso principal pela avenida Augusto de Carvalho, a partir da Loureiro da Silva.

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 terá alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva. As informações das linhas de ônibus estarão disponíveis no site da Eptc.

Os usuários podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit. Informações atualizadas, em tempo real, pelo Twitter @EPTC_POA.