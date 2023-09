Com 80% da cidade embaixo d´água, prefeito de Muçum pede ajuda em Brasília

Na manhã desta terça-feira (5), o prefeito de Muçum, Mateus Giovanoni Trojan, que já estava em Brasília quando o município foi atingido pelas chuvas torrenciais, aproveitou para buscar auxílio. Em vídeo gravado na frente do Palácio do Planalto, ele contou como foi a reunião realizada com a assessoria do presidente Lula e com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, em Brasília.

• LEIA TAMBÉM: Defesa Civil monitora 60 cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

"O governo está deslocando mais equipes do Exército, que já está a caminho da cidade de Muçum. Além disso, recebemos mais botes, helicópteros e equipamentos. Estamos tentando à distância, fazer o possível", destacou o prefeito. Segundo ele, há ainda uma ação em conjunto das localidades próximas para arrecadar alimentos essenciais aos afetados pelo desastre natural.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Em boletim divulgado na noite de segunda-feira (4), a Defesa Civil informou que 80% da cidade de Muçum está sob as águas do Rio Taquari, onde as forças de resposta do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar atuaram no resgate às pessoas ilhadas pela água que subiu rapidamente. Os Bombeiros empregaram sete embarcações, enquanto o Comando Ambiental da BM utilizou outras três no salvamento das pessoas, realizado ao longo de toda a madrugada. De acordo com o órgão, centenas de pessoas se abrigaram nos telhados de suas casas para fugir da cheia.

Várias ruas da cidade ficaram alagadas em função da cheia do rio. Prefeitura de Muçum/Reprodução Facebook/JC