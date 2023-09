Acampamento Farroupilha passa por limpeza e drenagem de água após alagamento

Acampamento Farroupilha passa por limpeza e drenagem de água nesta terça-feira (5) após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul Parque da Harmonia alagado. Nessa segunda-feira (4), pelo menos 15 piquetes instalados nas ruas Maria Pampin e Hugo da Cunha Alves foram atingidos pela água – no total, são 230 piquetes no evento. Os piqueteiros relatam danos por conta da chuva. passa por limpeza e drenagem de água nesta terça-feira (5) após asnos últimos dias deixarem parte do. Nessa segunda-feira (4), pelo menos 15 piquetes instalados nas ruas Maria Pampin e Hugo da Cunha Alves foram atingidos pela água – no total, são 230 piquetes no evento. Os piqueteiros relatam danos por conta da chuva.

O alagamento das ruas foi causado pela obstrução de caixa fluvial, o que impediu o escoamento da água para a rede pública, informa a GAM3 Parks, responsável pela gestão do Parque da Harmonia, através da assessoria.

Conforme a concessionária, a situação foi pontual e atingiu apenas 10% dos piquetes do parque. Ainda na segunda, foi feita a desobstrução da caixa e as partes atingidas foram totalmente liberadas, afirma a empresa.

• LEIA TAMBÉM: Começa a montagem de piquetes no Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia

Na manhã desta terça, em que o Jornal do Comércio acompanhou a limpeza do local, era feita a drenagem e sucção em áreas que ainda tinham água acumulada. Dentro dos piquetes, era realizada a retirada da lama que restou após o escoamento da água.

O piquete Maragatos da Zona Sul foi um dos atingidos pela água. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Oberon Dalbar Silva, patrão do piquete Maragatos da Zona Sul, nunca havia visto tamanho acúmulo de água nos 22 anos em que participa do acampamento com o piquete. "A empresa que está administrando se preocupou com o arruamento para que o público viesse visitar a gente, não se preocupou com nós, piqueteiros", declara Silva.

Mesmo que tenha sido construído com alguns centímetros de elevação, o piquete foi atingido por água na parte do fogão e churrasqueira; Silva fez uma espécie de rampa com madeira para acessar a área. "É uma coisa que a culpa é do homem. A natureza está aí e em todos os lugares foi horrível, mas para nós foi mais horrível ainda porque entrou água nos piquetes", destaca.

Outro piquete atingido pela água foi o Estância do Guerreiro. "O meu piquete, como quase todos aqui da rua, foi prejudicado, pela má condução da drenagem. Mas agora eles acertaram, conseguiram nos dar o aporte que precisávamos, então os problemas que tivemos no piquete estão sendo sanados e irão nos pagar o que perdemos", diz Luís Antônio Fernandes, patrão do piquete, que só pôde entrar no local a partir das 15h de segunda por conta da água.

"Com todo o temor de ontem, vemos que, hoje, eles estão presentes e nos ajudando. Não podemos só criticar, temos que louvar aquilo que estão fazendo", afirma Fernandes, que acampa no Harmonia há 15 anos. O piqueteiro conta que perdeu caixas de som e teve geladeiras molhadas, mas que elas seguem funcionando.