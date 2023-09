Lula manda mensagem aos gaúchos; Ministro da Defesa Civil virá ao RS

Durante o podcast semanal “Conversa com o Presidente” desta terça-feira (5), Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade às vítimas atingidas pelas chuvas volumosas e enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias. O presidente adiantou que o ministro e o Chefe da Defesa Civil chegarão ao Estado nesta terça-feira (5) “para ajudar naquilo que for necessário”.