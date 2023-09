RS tem várias rodovias interrompidas após as chuvas; confira os bloqueios

Atualizada às 11h12min

Diversas rodovias apresentam bloqueios ao tráfego na manhã desta terça-feira (5) após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o domingo, causando mortes e cheias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há bloqueios em vários pontos. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também informa bloqueios nos trechos que administra.

Segundo a PRF, na BR 116, o trânsito está totalmente interditado no km 181, em Nova Petrópolis, em razão da segurança. Na mesma rodovia, no Km 96, em São Marcos, a ponte do Rio das Antas está interditada totalmente.

Ainda na Serra, na BR 116, km 160,7 em Caxias do Sul, há terra e vegetação sobre o acostamento e parte da faixa, e foi colocada sinalização para alertar os motoristas. Em Morro Reuter, no km 214 da BR 116, o trânsito está em meia pista passando o acesso principal da cidade no sentido de quem vem de Porto Alegre em direção a Caxias do Sul devido à queda de uma barreira.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, há água de um córrego que subiu e atingiu a pista na BR 116, km 252 em Sapucaia do Sul no sentido Capital – Interior.

Na BR 285 no município de Caseiros, no km 218, o córrego que passa sob a rodovia transbordou e o trânsito está no sistema pare e siga pela PRF até o DNIT fazer uma melhor avaliação do local. No km 285 da rodovia, em Carazinho, a queda de barreira no acostamento já provoca rachaduras e o asfalto está cedendo.

A BR-470, km 104,6 e 107 está interditada totalmente entre Barretos (Lagoa Vermelha) e André da Rocha. No local há água sobre a pista em diversos locais, em especial junto à ponte do Rio Turvo, km 104,6, e Arroio Floriano, km 107. A PRF não tem previsão de liberação desses trechos.

Também na BR-470 mas no Km 142, a ponte do Rio da Prata, em Nova Prata, está interditada totalmente. O nível da água atingiu o tabuleiro.

Na BR 290, no km 9,5 sentido Litoral-Capital em Osório, a faixa da direita e o acostamento estão interditados devido ao acúmulo de água na pista.

Em Estrela, na BR 386, km 354, o trânsito está totalmente bloqueado na Ponte do Arroio Estrela. Ainda na BR 386, no km 339, a pista lateral está interditada sentido crescente (área das obras de duplicação) - trânsito fluindo pela principal.

Em razão da elevação do Rio Taquari, que continua subindo, as principais rodovias de acesso aos municípios do Vale do Taquari estão bloqueadas, informa a EGR.



No trecho administrado pela EGR, os bloqueios ocorrem nos quilômetros 67, 73 e 74 no município de Encantado, e no quilômetro 83, em Muçum, ambos na ERS-129. Já na ERS-130, o fluxo de veículos está totalmente interditado no quilômetro 85, em Arroio do Meio, e no quilômetro 93, em Encantado. Nesse ponto, a praça de pedágio está submersa. Os funcionários tiveram que evacuar o local no final da noite de segunda-feira (04.09).



Desde o início das fortes chuvas que atingiram o estado, as equipes da EGR estão mobilizadas, monitorando os 630 quilômetros de rodovias administradas, atuando e de prontidão para auxiliar no que for preciso.