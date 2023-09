Defesa Civil monitora 54 cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Os eventos climáticos como chuvas, granizo e rajadas fortes de vento que atingem o Rio Grande do Sul desde o domingo (3) causam destruição em diversas cidades gaúchas. Boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta terça-feira (5), registra quatro óbitos, 426 desabrigados, 1.133 desalojados e 309 casas destelhadas. Ao todo, há 54 cidades com ocorrências, atingindo mais de 18 mil pessoas.

• LEIA MAIS: Chuva causa quatro mortes e transtornos no Rio Grande do Sul

Uma das mortes registradas ocorreu em Passo Fundo: Neri Roberto Gonçalves da Silva, 67 anos, sofreu um choque elétrico no bairro Cruzeiro. O município tem 12 pontos de alagamento e o rio homônimo está quase no limite de transbordas. Além disso, 20 residências tiveram telhado atingido. A ponte do bairro São Bento, divisa com Coahb, está parcialmente bloqueada.

A segunda vítima, identificada como Cristiano Schusler, teve o carro submerso na enxurrada em Mato Castelhano. A BR 285 está com meia pista devido a queda de árvores. A ponte Capingui, em Burro Preto, está interditada. Em Ibiraiaras, houve a morte de duas pessoas ainda não identificadas que ficaram presas dentro de um veículo levado pela correnteza na na tentativa de atravessar um rio.

Inundação do Rio da Prata e do Rio Turvo, no município de Protásio Alves, interrompeu estradas e causou queda de barreiras. Casca apresenta alagamentos, estradas e a Ponte São Domingos do Sul obstruídas. O acesso de André da Rocha a Lagoa Vermelha, pela BR 470 interditada.

Cheia no Rio Caí, em São Sebastião do Caí, danificou cerca de 50 residências. E o Rio Jaguari, em Jaguari, atingiu a cota de inundação (9.30m) colocando em risco moradores, retirada preventiva de uma família e encaminhamento para abrigo. O Rio Taquari atingiu a cota de inundação, atingindo Arroio do Meio, Estrela e Lajeado.

Na cidade de Marau, no Norte gaúcho, a preocupação é com a barragem de Capingui III, que está em situação de alerta. Embora não haja risco de colapso da estrutura no momento, o coordenador regional na região de Caxias do Sul, Sandro Carlos Gonçalves da Silva, informa que há pouca chance de a água atingir residências, pois “a mais próxima fica a mais ou menos 50 metros acima da lâmina d’água”.