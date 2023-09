Rio Grande do Sul continua com alerta de instabilidade na Metade Norte

O quadro climático, nesta terça-feira, 5 de setembro, ainda é de alerta e monitoramento em cidades da Metade Norte que foram afetadas por chuva extrema nos últimos dias. Nesta terça o tempo segue úmido com maior potencial de chuva e garoa no turno da manhã com sol e nuvens durante a tarde. As informações são da Metsul Meteorologia. Em contrapartida tem ar seco e frio polar ingressando no Estado com frio e sol nos municípios da Metade Sul e Oeste. A temperatura fica abaixo de 5°C entre o Oeste, Campanha e Zona Sul com potencial de geada. A tarde apesar de ensolarada será fria por conta do vento sul.O dia irá começar com pancadas de chuva, mas ao longo do período a instabilidade se afasta com previsão de sol e variação de nuvens em Porto Alegre. Na quarta-feira, dia 6 de setembro, o sol predomina e faz frio pela manhã. No feriado, a instabilidade retorna e pode voltar a chover forte na região ao longo do dia.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 21°CMínima: 2°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 17ºC Mínima: 11ºC