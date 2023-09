Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 26 de agosto a 1 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 26 de agosto a 1 de setembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Com aporte de R$ 1 milhão, novo food hall de Porto Alegre ocupará casarão com mais de 100 anos no Centro HistóricoO complexo contará com sete operações gastronômicas e espaço para shows. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Ana Terra Firmino/JC.2. Fabricante de balas e chocolate, Peccin investe R$ 300 milhões em ErechimCom alta no consumo de chocolate, empresa do Norte do Estado acelerou aportes em sua estrutura. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Peccin/Divulgação/JC.3. Com mulher no comando, cervejaria de Gravataí será marca oficial da Expointer com mais de 500 chopeirasO marco é uma virada de chave na história da Cervejaria Gazapina. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Arquivo pessoal/Divulgação/JC.4. Ex-donos da Croasonho e sócios abrem franquia de panquecas americanasNa Pantástica House, o quitute principal são as famosas panquecas americanas, além de waffles. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial /JC.5. Mini Fuscas circulam pela Expointer: entenda o que sãoA função primária dos veículos é servir de meio de locomoção oficial da corte da Expointer. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Tânia Meinerz/JC.