Com foco na indústria, Observatório Saúde no Trabalho é lançado pelo Sesi-RS

A saúde é o segundo maior gasto das empresas, atrás apenas da folha de pagamento, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). Com o intuito de direcionar as ações das empresas de forma assertiva com o objetivo de diminuir os impactos dos custos com saúde na indústria gaúcha, o Sesi-RS lançou no mês de agosto o Observatório Saúde no Trabalho.

A partir da inteligência de dados, são feitos relatórios analíticos por segmento ou temas de interesse da indústria a respeito da saúde de seus trabalhadores. O gerente de Saúde do Sesi-RS, Antonino Germano, explica que existem três transições fundamentais que precisam ser entendidas para a proposição de estratégias adequadas: epidemiológica, que diz respeito aos padrões de morbidade, invalidez e morte; demográfica, de mudanças no padrão de crescimento populacional, influenciada pelas taxas de natalidade e mortalidade; e psicossocial, que tem relação com a realidade de saúde mental dos indivíduos.

"Temos que tentar entender o que está se passando dentro das empresas, e para saber disso, precisamos levantar dados, que se tornarão informação. Mas para chegar nesse ponto, temos uma inteligência por trás, onde surgiu a ideia do Observador", contextualiza o gerente de Saúde.

Integram o projeto epidemiologista, analista e cientista de dados e, uma inovação para a área: cientista comportamental. A presença desse profissional tem o objetivo de avaliar como acontece a tomada de decisões das pessoas e, dentro do observatório, auxiliar as indústrias a elaborarem soluções que incentivem a saúde de seus funcionários.

"A tomada de decisão é contextual. Ela muda dependendo da situação em que a pessoa está. A informação é adequada e fundamental para a tomada de decisões mais assertivas, mas sozinha ela não garante que um comportamento vai ser mudado", explica Gabriel Freitas, cientista comportamental do Sesi-RS.

O profissional usa o exemplo de uma empresa em que os funcionários afirmam não consumir muitas frutas e vegetais pelo fato da ilha estar distante das opções de carnes e massas. "Tem uma certa barreira no ambiente. A ilha onde essas coisas estão servidas estava longe. Talvez, se trouxéssemos ela para perto, poderíamos favorecer o consumo dos alimentos saudáveis", exemplifica Freitas.

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) O trabalho com a ciência comportamental está alinhado à, publicada em maio deste ano, de que os países-membros criem equipes para compreender a tomada de decisões da população em relação à saúde. A recomendação destaca o pioneirismo da iniciativa do Sesi-RS, que começou a ser elaborado em 2022.

Por estar inserido no contexto empresarial, o Observatório tem o foco de diminuir os custos da indústria, mas também pode influenciar na criação de políticas públicas com foco na saúde. "Isso vai ser útil também para poder envolver outros atores sociais como acadêmicos, pesquisadores, gestores públicos, para que possamos ajudar na consolidação ou na mudança de políticas públicas de saúde", destaca Germano.