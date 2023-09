Guarda Municipal de Porto Alegre inicia treinamento de 58 novos agentes

Em uma aula inaugural com a presença do prefeito Sebastião Melo, novos agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre deram início ao treinamento na manhã desta sexta-feira (1º), na OAB/RS Cubo . A turma de 58 alunos, aprovados em concurso público, representa o primeiro reforço no efetivo da corporação desde 2015. O curso tem 800 horas/aula e vai preparar os servidores para reforçar os patrulhamentos nas ruas de Porto Alegre a partir do início de 2024.



“Depois de oito anos, temos uma nova turma se integrando ao trabalho dos nossos dedicados agentes. É um avanço concreto para a segurança pública de Porto Alegre, que precisa estar em sinergia com as demais forças” – Prefeito Sebastião Melo.



O treinamento será coordenado pela Escola de Formação e Especialização da Guarda Municipal (EFEGM). A aula inaugural marcou também a apresentação do novo uniforme da corporação, utilizado diariamente por veteranos e alunos.



“Estas novidades visam valorizar a nossa Guarda Municipal, que é a mais antiga e voltará a ser a melhor do Brasil. O objetivo é que Porto Alegre seja um exemplo para os demais municípios”, ressalta o secretário Municipal de Seguranca, Alexandre Aragon.



Reforço

Os cargos são de provimento efetivo, ou seja, com estabilidade no caso de aprovação após três anos. A elaboração do estudo para a abertura de um novo edital, a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), já está autorizada.



“Temos muito a contribuir e, a partir destes reforços, estaremos mais presente no dia-a-dia da população. O aumento do número de agentes é parte fundamental deste processo”, destaca o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.