Testes positivos de Covid saltam de 7% para 15% no Brasil

Mais pessoas testaram positivo para Covid-19 em agosto no Brasil, mostra uma análise do Instituto Todos pela Saúde (ITpS). A taxa de positividade dos testes dobrou em relação à de julho, passando de 7% para 15,3%. No dia 17, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de contaminação pela nova variante Éris, que já é dominante nos Estados Unidos. De acordo com a pasta, a vacinação em dia continua sendo o principal método de combate ao vírus.

Segundo o ITpS, os porcentuais mais elevados de positividade são observados nas faixas etárias de 49 a 59 anos (21,4%) e acima de 80 anos (20,9%). As análises têm como base dados de 1.196.275 de diagnósticos moleculares feitos entre 14 de agosto de 2022 e 19 de agosto de 2023 pelos laboratórios Dasa, DB Molecular, Fleury, Hospital Israelita Albert Einstein, Hilab, HLAGyn e Sabin.



Dos Estados analisados, os que apresentam as maiores taxas de positividade para a doença são Minas Gerais (21,4%) e Goiás (20,4%). Em seguida, estão Distrito Federal (19,5%), Paraná (15,7%), São Paulo (14,1%) e Mato Grosso (13,6%). "O maior crescimento de resultados positivos no mês de agosto foi observado em Goiás, de 8% para 20%", afirma o instituto.



O primeiro caso da nova variante do coronavírus, Éris, foi confirmado no dia 17, em São Paulo, mas especialistas acreditam que ela já estava circulando no País antes. Ela provavelmente não havia sido detectada antes por causa do baixo índice de testagens pelos laboratórios.