Rio Grande do Sul deve ter um pouco de frio no amanhecer desta quinta-feira

O amanhecer desta quinta-feira, dia 31 de agosto, ainda terá um pouco de frio e temperaturas mínimas abaixo de 10°C em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Nos Campos de Cima da Serra deverá ocorrer a menor marca do dia com temperatura perto de zero grau. As informações são da Metsul Meteorologia.Em cidades da Metade Leste do Rio Grande do Sul poderá ocorrer a formação de neblina e nevoeiros. Ao longo da tarde o tempo fica ensolarado e quente com temperaturas máximas ao redor de 30°C no Oeste, nos vales e no Noroeste e sensação de abafamento. Nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, poderá começar com baixa visibilidade devido a formação de nevoeiros em Porto Alegre. A tarde será ensolarada e com aquecimento gradativo. Na sexta-feira, dia 1º de setembro, o tempo tende a ficar mais úmido com sol e nuvens. Ainda há potencial para cerração no começo da manhã. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 30°CMínima: 1°CPorto Alegre – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 28ºC Mínima: 8ºC