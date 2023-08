Após 28 anos, Brigada Militar deixa o comando do antigo Presídio Central

O governo do Rio Grande do Sul, por meio das secretarias de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Segurança Pública (SSP), realiza, nesta quinta-feira (31), a troca do comando da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA). Há 28 anos, o antigo Presídio Central é gerenciado pela Brigada Militar, que assumiu o local em 25 de julho de 1995, durante uma força-tarefa.

A partir das obras de readequação da unidade, iniciadas pelo governo do Estado em junho de 2022, e o aumento do efetivo, propiciado pela realização de concurso público, a unidade prisional voltará para a tutela da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que comandará o espaço em sua totalidade.

A Cadeia Pública está localizada no bairro Vila João Pessoa, na Zona Leste da Capital e passa por uma reforma após quase três décadas de gestão pela Brigada Militar, marcando um novo capítulo na administração e no sistema prisional do Estado.