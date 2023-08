STJ marca julgamento do recurso contra a anulação do júri da Boate Kiss

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve retomar, no dia 5 de setembro, o julgamento do recurso especial contra a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss. O incêndio na casa noturna deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas na cidade gaúcha de Santa Maria, em 2013. O júri foi anulado no ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).O julgamento da teve início em 13 de junho, quando o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, votou para dar provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul e restabelecer a decisão do júri. A análise do caso será retomada com a apresentação de voto-vista pelos ministros Sebastião Reis Junior e Antonio Saldanha Palheiro.Excepcionalmente, no dia 5 de setembro, a sessão da 6ª Turma terá início às 13h. A sessão será presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube e prosseguirá com os votos dos quatro ministros restantes.