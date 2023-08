Papa Francisco benze fragmento da estátua do Cristo Protetor de Encantado

O Papa Francisco benzeu na manhã desta quarta-feira (30) no Vaticano o fragmento da palma da mão direita da estátua do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. A cerimônia foi acompanhada por uma comitiva da Associação Amigos de Cristo Protetor, composta pelo vice-presidente da entidade, Robison Gonzatti, a coordenadora de Logística, Vanessa Goldoni e o Padre Genoir Pietra, da Paróquia de Encantado.

• LEIA TAMBÉM: Cristo Protetor leva riqueza ao Vale do Taquari

Durante o encontro, o Pontífice expressou sua gratidão à Associação Amigos de Cristo Protetor pela dedicação em promover a fé cristã e pela iniciativa de compartilhar um pedaço da estátua.

A partir da esquerda: Padre Diógenes Casaril, Vanessa Goldoni, Cardeal Dom Silvano Maria Tomasi, Robison Gonzatti e Padre Genoir Pietra exibem o fragmento levado ao Papa. Associação Amigos de Cristo Protetor/Divulgação/JC



No retorno ao Brasil, o fragmento será levado de volta a Encantado onde permanecerá por algumas semanas antes de iniciar uma peregrinação nacional em várias catedrais. A iniciativa busca divulgar ainda mais a importância espiritual do Cristo Protetor de Encantado, que se tornou um símbolo de fé e devoção para muitos.