Rio Grande do Sul tem perspectiva de amplitude térmica nesta terça-feira

O ar seco ainda domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul com perspectiva de maior amplitude térmica nesta terça-feira, dia 29 de agosto. O frio do amanhecer perde força e o aquecimento da tarde tende a aumentar de forma mais ampla. As informações são da Metsul Meteorologia.



Nos pontos de maior altitude a temperatura poderá baixar de zero e segue o risco de formação de geada, porém, mais restrita aos trechos de Serra. Durante a tarde de sol e vento Norte a temperatura fica amena e alivia a sensação de frio do começo do dia. O tempo seguirá firme até a sexta-feira, dia 1 de setembro, com gradual aquecimento.

A terça-feira começa com frio na Capital e Região Metropolitana, porém, no período da tarde o dia ficará ensolarado e com sensação térmica agradável. Entre a quarta (30) e a sexta-feira, o tempo seguirá firme com aberturas e esquenta mais no turno das tardes. A chuva retorna com temporais no fim de semana.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 25°C

Mínima: -2°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 22ºC

Mínima: 3ºC