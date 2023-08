Morre aos 89 anos Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador

A Arquidiocese de Salvador, na Bahia, anunciou na manhã deste sábado (26) a morte do seu arcebispo emérito, Dom Geraldo Majella Agnelo. Nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia em janeiro de 1999, Dom Geraldo participou ativamente do processo de beatificação da freira baiana Irmã Dulce, em 2011.

O arcebispo foi escolhido para escrever a oração da primeira santa nascida no Brasil, agora conhecida como Santa Dulce dos Pobres.



No mesmo ano, Dom Geraldo teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, assumindo então a posição que ocupou até sua morte. Além disso, ele ocupou posições como membro da Pontifícia Comissão dos Bens Culturais da Igreja e foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 2003.



Apesar de nascido em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 19 de outubro de 1933, Dom Geraldo escolheu morar em Londrina, no Paraná, em 2014, onde será sepultado, seguindo seu desejo manifestado em carta registrada em cartório.



Em comunicado divulgado pela cúria paranaense, a saúde de Dom Geraldo se agravou em dezembro de 2022 após sofrer um Acidente Vascular Cerebral. Ele estava recebendo cuidados em casa e teve uma piora nos últimos dias.



A Arquidiocese informou que, ainda neste sábado, divulgará informações sobre os rituais de despedida e o local de sepultamento.