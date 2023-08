Carrefour destinará vagas de trabalho a mulheres vítimas de violência doméstica no RS

Um acordo firmado entre o Grupo Carrefour Brasil e a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS) oferecerá oportunidades de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica que estejam recebendo apoio jurídico e psicológico da DPE/RS, em ação direta de amparo às vítimas. A assinatura aconteceu na tarde de quinta-feira (4), no gabinete do Defensor Público-Geral do RS, Antônio Flávio de Oliveira, na presença do Diretor de Relações Governamentais do Grupo Carrefour Brasil, Delcio Sandi. As informações são da assessoria do Carrefour.

Entre janeiro e julho deste ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 32 mil casos de violência doméstica, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP/RS). Para o chefe da Defensoria, parcerias com o setor privado são importantes para evitar esses casos, e o Grupo Carrefour, maior empregador privado do País, pode contribuir de forma expressiva. “A verdadeira inclusão social e humana se faz com ações efetivas, e é isso que esse termo representa: a possibilidade para que essas mulheres vítimas de violência quebrem o ciclo e possam evoluir e melhorar as suas vidas, a vida das suas famílias e, por consequência, de toda a sociedade”, destacou.



O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de lojas do Grupo Carrefour Brasil, atrás apenas de São Paulo: são mais de 100 lojas em 46 municípios. Essa capilaridade possibilitará o atendimento em diversas regiões do território gaúcho e permitirá a possibilidade de alteração de endereço de domicílio nos casos em que a vítima precisa se afastar do agressor por segurança.



O projeto prevê que a divulgação das vagas exclusivas para o Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) ocorra no site oficial da empresa ( https://grupocarrefourbrasil.pandape.infojobs.com.br A inclusão e a diversidade são pautas que fazem parte da nossa cultura. Queremos dar nossa contribuição no resgate da dignidade dessas vítimas, que por medo, dependência financeira, ou por não terem para onde ir, e com o agravante de serem na maior parte das vezes responsáveis por proteger e criar os filhos, sentem-se desamparadas e sem alternativas”, declarou Delcio Sandi.



Em outra frente, foi assinado um acordo para a distribuição de cartilhas impressas, nas unidades do Grupo, com informações jurídicas para populações vulneráveis sobre seus direitos em diversas áreas, incluindo violência doméstica. O acordo também prevê a disponibilização das unidades do Grupo Carrefour no estado para a discussão do tema por meio de palestras e seminários, por exemplo, sempre com o objetivo de conscientizar as pessoas acerca dos direitos e das possibilidades de amparo judicial e social para quem precisa de ajuda.



O termo de cooperação com o Grupo Carrefour Brasil terá a duração de 12 meses, sendo possível a prorrogação por até 60 meses. , segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP/RS). Para o chefe da Defensoria, parcerias com o setor privado são importantes para evitar esses casos, e o Grupo Carrefour, maior empregador privado do País, pode contribuir de forma expressiva. “, e é isso que esse termo representa: a possibilidade para que essas mulheres vítimas de violência quebrem o ciclo e possam evoluir e melhorar as suas vidas, a vida das suas famílias e, por consequência, de toda a sociedade”, destacou.O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de lojas do Grupo Carrefour Brasil, atrás apenas de São Paulo: são. Essa capilaridade possibilitará o atendimento em diversas regiões do território gaúcho e permitirá a possibilidade de alteração de endereço de domicílio nos casos em que a vítima precisa se afastar do agressor por segurança.O projeto prevê que a divulgação das vagas exclusivas para o Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) ocorra no site oficial da empresa (), possibilitando ao órgão o acesso às informações necessárias referentes aos eventuais cargos que poderão ser oferecidos para as vítimas de violência doméstica e/ou familiar e de gênero — visando o êxito do compromisso firmado. “O Grupo Carrefour Brasil está empenhado em contribuir com essa iniciativa.. Queremos dar nossa contribuição no resgate da dignidade dessas vítimas, que por medo, dependência financeira, ou por não terem para onde ir, e com o agravante de serem na maior parte das vezes responsáveis por proteger e criar os filhos, sentem-se desamparadas e sem alternativas”, declarou Delcio Sandi.Em outra frente, foi assinado um, nas unidades do Grupo, com informações jurídicas para populações vulneráveis sobre seus direitos em diversas áreas, incluindo violência doméstica. O acordo também prevê a, por exemplo, sempre com o objetivo de conscientizar as pessoas acerca dos direitos e das possibilidades de amparo judicial e social para quem precisa de ajuda., sendo possível a prorrogação por até 60 meses.